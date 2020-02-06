خطة استثمارية لاحالة 500 مشروع بالبصرة

2020/02/06 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف معاون معاون محافظ البصرة معين الحسن، اليوم الخميس، عن مخطط ‏استثماري لاحالة اكثر من 500 مشروع في المحافظة خلال الايام القليلة المقبلة.‏ وقال الحسن، إن” ديوان محافظ البصرة، قدم اكثر من ‌‏500 مشروع للاستثمار في مجال الماء والكهرباء والنقل وبقية الخدمات التي ‏تحتاجها اغلب مناطق المحافظة”.‏ واشار الحسن الى ان”هناك مشاريع خدمية يجري العمل […]

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