شركة الموانئ تعلن عن جدولة مطالب المتظاهرين الذين اغلقوا ميناء ام قصر

2020/02/06 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق ، عن جدولة مطالب المتظاهرين الذين اغلقوا ميناء ام قصر في وقت سابق، وذلك من اجل تحقيقها بالتعاون مع الحكومة المحلية والجهات الامنية.وقال مدير عام الشركة صفاء عبد الحسين :” ان بعض المطالب نفذت والآخر في طور التنفيذ “، مضيفا:” ان هناك مطالب للمتظاهرين تحتاج إلى وقت وتخصيصات مالية […]

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