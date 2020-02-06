التربية تحدد مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للعام الحالي

2020/02/06 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة التربية، الخميس (6 شباط 2020) عن مواعيد الامتحانات العامة وامتحانات الكورس الثاني والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للدور الاول للعام الدراسي 2019-2020 وللمراحل الدراسية كافة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "المقرر ان تبدأ الامتحانات النهائية التحريرية/ الدور الاول للصفوف غير المنتهية/ المرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 10/5/2020 لغاية يوم الاحد الموافق 17/5/2020 على ان يحسب السبت ضمن ايام الامتحانات".

وأضافت: "اما الامتحانات التحريرية للمرحلة المتوسطة والاعدادية فمن المقرر ان تبدأ يوم الاثنين الموافق 1/6/2020 لغاية يوم الخميس 11/6/2020 على ان يحسب السبت ضمن ايام الامتحانات".

وأشارت الى أن "الامتحانات الشفهية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية ستكون قبل اسبوع من بدء الامتحانات التحريرية"، مضيفة: "وفيما يتعلق بالامتحانات العامة الوزارية(البكالوريا) فان موعد امتحانات (الصف السادس الابتدائي) ستكون يوم الاثنين الموافق 1/6/2020".

ونبهت الى أن "المرحلة المتوسطة (الصف الثالث المتوسط) ستبدأ يوم الاثنين 15/6/2020، والمرحلة الاعدادية (الصف السادس العلمي (الاحيائي والتطبيقي) و(الادبي والمهني)، ستبدأ امتحاناتهم يوم الاحد 5/7/2018، وذلك وفق جدول سيتم الاعلان عنه في حينها".

بغداد اليوم- النجف

تجمع العشرات من المتظاهرين، الخميس (06 شباط 2020)، تحت مجسر ثورة العشرين وسط محافظة النجف، بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة يوم أمس.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المتظاهرين تجمعوا تحت مجسر ثورة

بغداد اليوم- النجف

بعد اشتباكات ومناوشات استمرت حتى وقت متأخر من يوم أمس، عدد قليل من المعتصمين، يرابطون في ساحة الصدرين، وسط مدينة النجف، صباح اليوم الخميس (06 شباط، 2020).

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق واقع ساحة الصدرين بالنجف بعد هجوم يو

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الخميس (06 شباط 2020)، بأن مديرية الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في صالة الولادة بمستشفى الزبير غربي البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رجال مديرية الدفاع المدني، سيطرو

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