العشرات من المتظاهرين يتجمعون تحت مجسر ثورة العشرين بالنجف

2020/02/06 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

تجمع العشرات من المتظاهرين، الخميس (06 شباط 2020)، تحت مجسر ثورة العشرين وسط محافظة النجف، بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة يوم أمس.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المتظاهرين تجمعوا تحت مجسر ثورة العشرين وسط محافظة النجف".

يُشار إلى أن محافظة النجف، شهدت يوم أمس، اندلاع مواجهات بين معتصمي ساحة الصدر وأصحاب ’’القبعات الزرقاء’’، فيما وقعت إصابات بصفوف المتظاهرين، واستشهاد عدد منهم.

فيما أفاد مصدر طبي يوم أمس، بأن حصيلة احداث النجف سجلت 11 شهيدا بينهم 5 لم يتم التعرف عليهم".

فيما ذكر مصدر آخر أن "عدد الجرحى في بلغ 36 جريحاً، فيما استشهد شخصين متأثرين بطلق ناري".

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مستشفى الصدر استقبلت 35 جريحاً بعضهم دخل صالة العمليات نتيجة تعرضهم لرصاص في الرأس والصدر".

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري، قد وصل، ليلة أمس، إلى محافظة النجف للاطلاع على واقع التظاهرات والأحداث التي رافقتها، منذ مساء أمس ولغاية وقت متأخر من الليل.

وأمر الياسري بحسب بيان لشرطة النجف بحماية المتظاهرين وتأمي ساحة التظاهر في المحافظة، بعد الأحداث التي شهدتها يوم أمس.

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة التربية، الخميس (6 شباط 2020) عن مواعيد الامتحانات العامة وامتحانات الكورس الثاني والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للدور الاول للعام الدراسي 2019-2020 وللمراحل الدراسية كافة.

وأوضحت الوزارة، في بي

بغداد اليوم- النجف

بعد اشتباكات ومناوشات استمرت حتى وقت متأخر من يوم أمس، عدد قليل من المعتصمين، يرابطون في ساحة الصدرين، وسط مدينة النجف، صباح اليوم الخميس (06 شباط، 2020).

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق واقع ساحة الصدرين بالنجف بعد هجوم يو

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الخميس (06 شباط 2020)، بأن مديرية الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في صالة الولادة بمستشفى الزبير غربي البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رجال مديرية الدفاع المدني، سيطرو

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