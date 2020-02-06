القضاء ينشر احصائية بالمتظاهرين الذين أطلق سراحهم منذ بدء الاحتجاجات ولغاية اليوم

2020/02/06 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس (06 شباط 2020)، عدد المتظاهرين الذين تم إطلاق سراحهم منذ بدء الاحتجاجات ولغاية تاريخ (05 شباط 2020).

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي للمجلس، في بيان تلتقه (بغداد اليوم): "حسب اخر احصاء من الهيئات التحقيقية المختصة بقضايا التظاهرات ولغاية تاريخ 5/2/2020 بلغ عدد الموقوفين عن قضايا جنائية متفرعة عن أحداث التظاهرات (38) موقوفاً، في حين بلغ عدد الذين تم إطلاق سراحهم (3123) موقف".

وكان المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، قد أعلن، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، حصيلة عدد الموقوفين عن قضايا جنائية متفرعة بأحداث التظاهرات.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "عدد الموقوفين عن قضايا جنائية متفرعة عن أحداث التظاهرات بلغ (91) موقوفاً، في حين بلغ عدد الذين تم إطلاق سراحهم (2811)".

بغداد اليوم- بغداد

وصف النائب المستقل باسم خشان، الخميس (6 شباط 2020) الحديث عن انتخابات مبكرة بـ "الأمر مستحيل".

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الانتخابات المبكرة في العراق أصبحت مستحيلة ولأسباب كثيرة أبرزها عدم تشريع قا

بغداد اليوم- البصرة

تجمع الآلاف من الطلبة، الخميس (6 شباط 2020)، أمام ساحة مول "تايمز سكوير" في البصرة، للتضامن مع المعتصمين في محافظات الفرات الأوسط والجنوب.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الآلاف من طلاب الجامعات تجمعوا في تقاطع

بغداد اليوم- بغداد

علّقت لجنة الصليب الأحمر الدولية في العراق، الخميس (06 شباط 2020)، على الأحداث التي شهدتها محافظة النجف يوم أمس، داعية القوات الأمنية لضمان حماية المتظاهرين.

وقالت رئيس اللجنة كاتارينا ريتز في بيان مقتضب تلقته عليه (بغداد الي

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