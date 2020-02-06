انخفاض لدرجات الحرارة و فرصة لتساقط امطار و ثلوج بالمنطقة الوسطى

2020/02/06 | 11:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساقط للامطار و الثلوج و انخفاض لدرجات الحرارة تشهدها المنطقة الوسطى

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