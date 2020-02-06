ناجح شاهين - من سوريا إلى السودان، هذا هو البرهان

2020/02/06 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_شاهين "يطالبون سوريا بحرب فورية ضد إسرائيل، ولكنهم لا يطالبون الخليفة إردوغان بأضعف الإيمان: قطع العلاقات مع إسرائيل، والانسحاب من حلف الناتو الاستعماري".ليس لقاء عبد الفتاح البرهان بنتنياهو فتحاً جديداً في السياسة السودانية.فقد سالت في نهر العلاقات السودانية مياه كثيرة قبل عهد ثورة "الربيع السوداني" الأخيرة.كان النميري قد تورط في نقل يهود الفلاشا من إثيوبيا إلى إسرائيل.كذلك كان هناك اتصالات متنو......

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