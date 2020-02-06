المحكمة في اربيل تبرئ

2020/02/06 | 11:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ برأت محكمة جنح اربيل في اقليم كوردستان في جلسة عقدتها اليوم الخميس رجل الدين ملا "مزهر الخراساني" من التهم الموجهة اليه لعدم توفر الادلة.

وقال آسو هاشم محامي الدفاع عن الخراساني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة المحكمة ان "محكمة جنح اربيل قررت اخلاء سبيل موكلي لعدم توفر الادلة في التهم الموجهة اليه، مستدركا القول ان المحكمة منح 30 يوما مهلة لتمييز الحكم.

من جهته قال الخراساني ان متهميه "لو اعتذروا لله ورسوله وليس لي فانني أُبرأهم الذمة ولكن خلاف ذلك فإنني اخول محامي الدفاع بالقضية الى سلك السبل القانونية كافة لتعويضي ماديا ومعنويا اذ لا ينبغي وضع رجل دين مع السراق والقتلة في قفص الاتهام بلا جرم منه".

وقررت محكمة الجنل في اربيل نهاية الشهر الماضي تأجيل جلسة النطق بالحكم على "الخراساني" الى مطلع شهر شباط الجاري.

وامتثل الخراساني صباح يوم الاثنين المصادف 27/1/ 2020 امام المحكمة في اربيل بشان الدعاوى المقامة ضده.

ونظم العشرات من الاشخاص الشهر الماضي وقفة احتجاجية امام محكمة اربيل منددين بمحاكمة رجل الدين المثير للجدل.

ورفعت منظمات معنية بحقوق المرأة في اقليم كوردستان دعاوى قضائية ضد الخراساني بسبب خطابه الديني الذي يدعو الى تعدد الزوجات.

وآخر دعوى قضائية اقيمت ضد الخراساني حملت تواقيع 300 ناشطة نسوية طالبن فيها بضرورة محاكمته ازاء "الاساءت" التي يطلقها بحق المراة.

وكانت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان قد اغلقت قناة تلفزيونية يديرها ملّا مزهر على خلفية بثها برامج تقلل من احترام المرأة الكوردية.

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