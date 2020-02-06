الادلة الجنائية في كوردستان تثير شكوكا حول انتحار اعلامي بعد قتل اسرته بالسليمانية

2020/02/06 | 11:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيو/ طالبت مديرية الادلة الجنائية في وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان يوم الخميس باعادة فتح التحقيق في قضة وفاة الاعلامي "آمانج باباني" وزوجته، ابنه في محافظة السليمانية.

وقال مدير الادلة الجنائية العميد جبار احمد شريف في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان "اسرة باباني، وارة زوجته تشككان بنتائج التحقيق حول حادثة الوفاة".

وطالب العميد الاسرتين بالطعن بنتائج التحقيق واعادة فتح الملف مرة اخرى لإجراء تحقيق دقيق والوقف على النتائج الحقيقة للحادثة ولكيلا يبقى هناك مجال للشكوك.

ودعا العميد شريف الادعاء العام في اقليم كوردستان الى اعادة فتح الاوراق التحقيقة بالقضية، مشيرا الى ان الشكوك تحيط باغلفة العيارات النارية في عجلة "باباني" والبالغ عددها 11 غلافا اذ لا يزال 4 اغلفة لا يعلم من اين جاءت.

وتابع بالقول ان الاغلفة الاربع قد وصلتنا من اسايش السليمانية بعد قرابة ثلاثة اشهر من وقوع الحادثة، منوها الى ان القاضي المكلف في التحقيق بالقضية استعجل باغلاقها ، وكان ينبغي ان يتريث الى حين ازالة الشكوك كافة.

يذكر ان (امانج باباني) مقدم برنامج بلا حدود يناقش القضايا الاجتماعية عبر قناة NRT الكوردية كان قد قتل زوجته الاعلامية (لانا محمد صالح) وابنه (هامو) وانتحر داخل عجلته في مدينة السليمانية، بحسب ما افادته السلطات الامنية.

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