مصر تعزل 20 شخصًا من جنسيات مختلفة في مستشفى الحميات

2020/02/06 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي في مصر، يوم امس الأربعاء، 20 راكبا من جنسيات مختلفة، وذلك فور وصولهم من دول السودان وإثيوبيا وغانا بسبب عدوى الحمى الصفراء الفيروسية.وحسب صحيفة الوطن المصرية، حجزت سلطات المطار الركاب أثناء إنهاء إجراءات وصولهم على متن طائرات قادمة من أديس أبابا، حيث فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم […]

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