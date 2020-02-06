2020/02/06 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق انخفضت أسعار الذهب في الوقت الذي عززت فيه بيانات اقتصادية أمريكية قوية الإقبال على المخاطرة والدولار، بينما يراقب المستثمرون بحذر تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع معدل الوفيات متجاوزا 500.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1553.12 دولار للأونصة، وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع بفعل إجراءات تحفيز صينية، بعد أن بلغت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يسجل تراجعاً بسبب قلق المستثمرين من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يسجل تراجعاً بسبب قلق المستثمرين من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).