الداخلية تناقش الوضع الامني في النجف

2020/02/06 | 11:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحثت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مع قائد شرطة النجف الأشرف الوضع الأمني في المحافظة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنة من وزارة الداخلية ناقشت مع قائد شرطة النجف الأشرف وكالة العميد فائق الفتلاوي الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة وسبل دعم الأجهزة الأمنية بكل الاتجاهات والمستويات والجوانب الأمنية من أجل تطوير العمل الأمني والنهوض به".

واضافت، أن "قيادة الشرطة أوضحت أنها قدمت للجنة موجزاً عن جهود شرطة المحافظة بهدف تطبيق القانون وتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين والزائرين ".

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري قد وصل الى محافظة النجف.

وسقط عشرات القتلى والجرحى جراء الاشتباكات التي وقعت، أمس الأربعاء، بين المتظاهرين والقبعات الزرق في مدينة النجف.

وطالب متظاهرو النجف، القوات الأمنية بالتدخل العاجل إثر محاولة القبعات الزرق السيطرة على ساحات الاحتجاج وحرق خيم الاعتصام، مؤكدين : "مظاهراتنا سلمية ولم نعتد على أي من المرافق العامة ولم نقطع الطرق".

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