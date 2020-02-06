اعتقال متهم بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة في ديالى

2020/02/06 | 11:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة ديالى، اليوم الخميس، القبض على احد المتهمين بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وذكرت الشرطة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قسم شرطة مكافحة المخدرات تمكن من القاء القبض على احد المتهمين المدعو (هـ – ع) وضبط بحوزته كميات من مادة الكرستال المخدرة".

واشارت الى انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهِ لعرضة على القضاء".

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