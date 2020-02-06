2020/02/06 | 11:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يعيدون تجمعهم تحت مجسر ثورة العشرين بالنجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يعيدون تجمعهم تحت مجسر ثورة العشرين بالنجف) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يعيدون تجمعهم تحت مجسر ثورة العشرين بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).