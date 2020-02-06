2020/02/06 | 11:34 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترند مقتدى الصدر الاعلى في تويتر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تصدر اسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الترند الاعلى في موقع تويتر، وذلك بعد ليلة دامية شهدتها مدينة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترند مقتدى الصدر الاعلى في تويتر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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