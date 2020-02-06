2020/02/06 | 11:34 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر اسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الترند الاعلى في موقع تويتر، وذلك بعد ليلة دامية شهدتها مدينة ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترند مقتدى الصدر الاعلى في تويتر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترند مقتدى الصدر الاعلى في تويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).