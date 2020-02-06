ميسي وجريزمان يقودان التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد بيلباو

2020/02/06 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي برشلونة مع أتلتيك بيلباو، على ملعب “سان ماميس”، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.ويُتوقع بشكل كبير عودة النجم التشيلي، أرتورو فيدال، للتشكيل الأساسي للمدرب كيكي سيتين، بعدما تلقى التصريح الطبي.كما سيتواجد جيرارد بيكيه، رغم عدم مشاركته في مران الأمس، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، التي توقعت أن يبدأ […]

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