اصابة قائد شرطة النجف باحداث يوم امس

2020/02/06 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر امني، عن اصابة قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي، باحداث المحافظة امس.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، اليوم الخميس، ان “الاصابة حدثت في احداث ساحة الصدرين، مبينا ، ان “قائد الشرطة اصيب بكسر في اليد اليمنى “.

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