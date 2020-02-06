كارثة انسانية قادمة نحو العراق .. بدايتها ميناء

2020/02/06 | 11:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفاد بعض العمال العراقيين الذي يعمل في ميناء " أم قصر" في البصرة ، والذي رفض الكشف عن أسمه ، عن أن " هناك كارثة انسانية قادمة في حال لم تتحرك الجهات المعنية ".

وتابع القول ايضا " أنا أعمل في هذا الميناء ، هنالك سفن وبواخر تأتي من الصين الى العراق مباشرة عبر البحار ، تحمل على متنها...

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