شاهد كيف احتفل

2020/02/06 | 11:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يوم بعد يوم يثبت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، بأنه لاعب فريد من نوعه، ولا تمر مناسبة دون أن يضفي عليها لمسته الخاصة.

ففي وقت يفضل فيه أغلب لاعبي كرة القدم، والنجوم بصفة خاصة، الخلود للراحة في أعياد ميلادهم، وقضاء اليوم مع العائلة أو مع الأصدقاء في مطاعم ف...

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