شاهد: بعد تجربة سابقة مع “حرق الخيم”.. معتصمو ذي قار يوجهون رسالة إلى النجف من داخل “غرف بلوك الحبوبي”

2020/02/06 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه معتصمو محافظة ذي قار، اليوم الخميس، رسالة تضامن مع معتصمي محافظة النجف، على خلفية تعرض خيام الاعتصام الى حرق وهجوم مسلح، في تجربة مماثلة لماتعرضت له ساحة اعتصام الحبوبي في وقت سابق.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، مجموعة من المعتصمين في ساحة الحبوبي من داخل غرف البلوك التي بناها ابناء […]

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