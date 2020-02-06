التربية تكشف عن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي

2020/02/06 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة التربية عن مواعيد الامتحانات العامة وامتحانات الكورس الثاني والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للدور الاول للعام الدراسي 2019-2020 وللمراحل الدراسية كافة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “من المقرر ان تبدأ الامتحانات النهائية التحريرية/ الدور الاول للصفوف غير المنتهية/ المرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاحد […]

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