التربية تكشف عن مواعيد الامتحانات الامتحانات للصفوف المنتهية وغير المنتهية للعام الحالي

2020/02/06 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، عن مواعيد الامتحانات العامة وامتحانات الكورس الثاني والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للدور الاول للعام الدراسي 2019-2020 وللمراحل الدراسية كافة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، انه “كان من المقرر ان تبدأ الامتحانات النهائية التحريرية/ الدور الاول للصفوف غير المنتهية/ المرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاحد […]

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