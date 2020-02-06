شرط هام تضعــه الاحزاب لــ منح

2020/02/06 | 11:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

التقى علاوي ، أمس الأربعاء، عددا من رؤساء الكتل السياسية للتباحث بشأن شكل الحكومة المقبلة، فيما تحدث مصدر مطلع عن طبيعة الحوار الذي جرى بين الطرفين.

وكشف مصدر رفض الكشف عن اسمهلــ"وسائل اعلام دولية " بأن اللقاء حضره عدد من زعماء الكتل السياسية والتحالفات والأحزاب في مقر إقامة عل...

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