بكين تخفّض قيمة الرسوم الجمركية على بعض البضائع الأميركية وبما يعادل نحو 75 مليار دولار

2020/02/06 | 11:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن، بكين- وكالات: كشفت لجنة الرسوم الجمركية، بمجلس الدولة الصيني، الخميس، عن تخفيض بكين قيمة الرسوم الجمركية على بعض البضائع الأميركية بمقدار النصف، أي بما يعادل نحو 75 مليار دولار أميركي، ابتداء من 14 فبراير الجاري.وأفادت اللجنة في بيان … Readmore

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