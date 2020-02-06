2020/02/06 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ما عثر عليه تحت الارض في عين الجحش) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ما عثر عليه تحت الارض في عين الجحش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).