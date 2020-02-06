2020/02/06 | 12:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرة طلابية في البصرة احتجاجا على قتل متظاهري النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرة طلابية في البصرة احتجاجا على قتل متظاهري النجف) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرة طلابية في البصرة احتجاجا على قتل متظاهري النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).