حملة “بلغ على مقتدى” تشكل خطرا على “صفحة الصدر” في تويتر.. وصالح العراقي يطلب من الانصار دعم الحساب!

2020/02/06 | 12:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالبت صفحة صالح محمد العراقي التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدعم حساب الصدر على تويتر، وذلك بعد حملة نظمها نائطون للتبليغ على حساب الصدر في تويتر لغلق الصفحة ومنعه من “التغريد”.ونشر العراقي في قناته على التليكرام، طلبا بدعم حساب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قائلا: “يرجى دعم الحساب الرسمي لسماحة […]

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