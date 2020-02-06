ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب التركية

2020/02/06 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها العنيف في مطار “صبيحة غوكشن” بمدينة إسطنبول، لثلاث وفيات، و179 مصاباً.وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إن “ضحايا تحطم طائرة الركاب، أثناء هبوطها العنيف في مطار “صبيحة غوكشن” في إسطنبول أرتفع إلى ثلاث وفيات و179 مصاباً”.وأفادت […]

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