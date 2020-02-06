اجتماع عراقي تركي لمناقشة حصة العراق المائية

2020/02/06 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تعقد اللجنة (العراقية – التركية) المشتركة اجتماعا، خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة آليات التوصل إلى اتفاق يضمن حصة العراق المائية.وقال مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات بوزارة الموارد المائية مهدي رشيد مهدي في تصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إن “من المخطط ان يكون هناك اجتماع مع الجانب السوري خلال المدة القادمة […]

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