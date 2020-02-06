2020/02/06 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشت وزارة الزراعة, الخميس, عن تمكن العراق ولأول مرة بتصدير كميات كبيرة من التمور والشعير و20 محصولا نباتيا, مشيرة الى ان عام 2019 كان عاما متميزا حيث تم فيه اكتفاء العراق بالحنطة و24 مادة زراعية.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لـ / المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى, ان ” عام 2019

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة تعلن جاهزية 20 محصولا للتصدير الى الخارج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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