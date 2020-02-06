الرئيس برهم صالح يصل إلى أربيل ويبدأ أجتماعات مع كبار مسؤولي إقليم كردستان

2020/02/06 | 12:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أريبل: وصل رئيس الجمهورية برهم صالح صباح اليوم إلى أربيل وبدأ أجتماعات مع كبار مسؤولي إقليم كردستان.

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