2020/02/06 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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النائب الثاني للحلبوسي يصف أحداث النجف بـ ’’المؤسفة’’ ويدعو الحكومة لحماية المتظاهرين

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في التيار الصدري، عواد العوادي، الخميس (06 شباط 2020)، عن جهات قال إنها تقف وراء الهجمة التي وصفها بـ "الشرسة" التي يتعرض لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال العوادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

وصف النائب المستقل باسم خشان، الخميس (6 شباط 2020) الحديث عن انتخابات مبكرة بـ "الأمر مستحيل".

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الانتخابات المبكرة في العراق أصبحت مستحيلة ولأسباب كثيرة أبرزها عدم تشريع قا

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس (06 شباط 2020)، عدد المتظاهرين الذين تم إطلاق سراحهم منذ بدء الاحتجاجات ولغاية تاريخ (05 شباط 2020).

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي للمجلس، في بيان تلتقه (بغداد اليوم): "حسب اخر احصاء من

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