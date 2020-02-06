البصرة.. مسلحون يغتالون القيادي في ’’سرايا السلام’’ الشيخ حازم الحلفي

2020/02/06 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس (6 شباط 2020)، باغتيال القيادي في سرايا السلام، الشيخ حازم الحلفي، في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين اغتالوا الشيخ حازم الحلفي، القيادي في سرايا السلام، قرب جسر محمد القاسم غربي البصرة".

وأضاف، أن الحلفي "هو موظف أيضاً، وقد كان يستقل سيارة نوع (بيك اب) ذات لوحة تسجيل حكومية تابعة لدائرة الري".

وكان مصدر أمني قد أفاد، أمس الأربعاء (05 شباط 2020) بوفاة القيادي بالتيار الصدري، أبو مقتدى الازيرجاوي، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في محافظة ميسان يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القيادي بالتيار الصدري، أبو مقتدى الازيرجاوي، توفي (الأربعاء)، متأثرا بجراحه، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال يوم الثلاثاء (4 شباط 2019)".

بغداد اليوم-النجف

دعت نقابة المعلمين في محافظة النجف، الخميس (06 شباط 2020)، الى التحقيق بالأحداث التي شهدتها ساحة الصدرين، التي يتخذها المتظاهرون في النجف مكاناً لاعتصامهم، مشيرة الى مبادرة من 5 نقاط تهدف الى نزع فتيل الازمة، بحسب النقابة.

وذك

بغداد اليوم- النجف

تجمع العشرات من المتظاهرين، الخميس (06 شباط 2020)، تحت مجسر ثورة العشرين وسط محافظة النجف، بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة يوم أمس.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المتظاهرين تجمعوا تحت مجسر ثورة

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة التربية، الخميس (6 شباط 2020) عن مواعيد الامتحانات العامة وامتحانات الكورس الثاني والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للدور الاول للعام الدراسي 2019-2020 وللمراحل الدراسية كافة.

وأوضحت الوزارة، في بي

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