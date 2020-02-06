2020/02/06 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
دعت نقابة المعلمين في محافظة النجف، الخميس (06 شباط 2020)، الى التحقيق بالأحداث التي شهدتها ساحة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نقابة معلمي النجف تدعو للتحقيق بأحداث ساحة الصدرين وتطرح مبادرة من 5 نقاط ’’لنزع فتيل الأزمة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-النجف
دعت نقابة المعلمين في محافظة النجف، الخميس (06 شباط 2020)، الى التحقيق بالأحداث التي شهدتها ساحة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نقابة معلمي النجف تدعو للتحقيق بأحداث ساحة الصدرين وتطرح مبادرة من 5 نقاط ’’لنزع فتيل الأزمة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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