نقابة معلمي النجف تدعو للتحقيق بأحداث ساحة الصدرين وتطرح مبادرة من 5 نقاط ’’لنزع فتيل الأزمة’’

2020/02/06 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

دعت نقابة المعلمين في محافظة النجف، الخميس (06 شباط 2020)، الى التحقيق بالأحداث التي شهدتها ساحة ال...





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