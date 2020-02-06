منتخب شباب العراق يعسكر في السعودية تحضيراً لبطولة العرب

2020/02/06 | 12:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر وفد منتخب الشباب بكرة القدم بعد غد السبت الى المملكة العربية السعودية لإقامة معسكر قصير تحضيراً للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت سن 20 عاماً بنسختها الثانية التي ستقام هناك للفترة من السابع عشر من شباط الحالي ولغاية الخامس من آذار المقبل وبمشاركة 16 منتخباً عربياً.وقال المدير الفني لمنتخب الشباب قحطان

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