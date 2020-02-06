أستراليا بعد الحرائق... اعصار

2020/02/06 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخذ كثيرون من الأستراليين هدنة من خطر حرائق الغابات، الخميس، بفضل الأمطار الغزيرة على بعض مناطق الولايات الشرقيةK لكنها كانت مشوبة بخطر آخر

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