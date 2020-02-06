البرلمان العربي يعتمد رؤية لتفعيل السوق المشتركة

2020/02/06 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البرلمان العربي رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة في جلسته المنعقدة مؤخراً في القاهرة.

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