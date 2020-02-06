تطبيق جديد يتيح فتح اقفال السيارة وبدء تشغيلها عن بعد

2020/02/06 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة أبل النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل الجديد، والذي يحتوي على ميزة تتيح للمستخدم فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف أو ساعة أبل.وذكرت مصادر صحفية، أن ” الاصدار التجريبي لشركة ابل والذي يطلق عليه تسمية “iOS 13.4″ يحتوي برنامج تطبيقي يدعى( مفاتيح السيارة) حيث يتيح هذا التطبيق فتح قفل باب السيارة، […]

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