ايطاليا: مقتل شخصين بعد خروج قطار سريع عن القضبان

2020/02/06 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إن قطارا سريعا خرج عن القضبان في إقليم لودي بشمال إيطاليا في وقت مبكر، اليوم الخميس، مما أودى بحياة شخصين على الأقل وتسبب في اضطراب حركة المرور على الخط الذي يربط بين ميلانو وبولونيا.وقال مسؤول في السكك الحديدية إن شخصين قتلا وأصيب آخران بجروح خطيرة نسبيا.وأصيب عدد آخر بإصابات طفيفة.وذكرت

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