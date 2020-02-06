2020/02/06 | 12:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ متابعو إذاعة (المدينة) المحلية في دمشق، بمستوى الانحدار الذي وصل إليه سلوك العاملين في الإعلام الرسمي، إذ كشفت المذيعة بدور موسى العاملة في القناة السورية التربوية لتعرضها للاعتداء اللفظي وشتائم نابية والضرب بالأيدي من قبل زميلتها في القناة مسؤولة المكياج.وأكدت بدور موسى التي تعمل في القناة منذ ثمان سنوات أنّ هذه ليست المرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فصل مذيعة من عملها بعد تعرضها للضرب والإهانة من قبل زميلتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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