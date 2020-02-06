معاون أمين عام النجباء: طرد المندسين من الساحات واجب وطني على ’’أبناء الشعب’’ المساهمة فيه

2020/02/06 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى معاون أمين عام حركة النجباء، نصر الشمري، الخميس (06 شباط 2020)، أن طرد المندسين والمخربين من ساحات التظاهر هو واجب وطني وعلى "أبناء الشعب" المساهمة فيه، على حد قوله.

وقال الشمري في تغريدة على منصة تويتر، إن "طرد المندسين والمخربين من ساحات التظاهر، هو واجب وطني دعت له المرجعية الدينية وعلى كل من يستطيع من ابناء الشعب المساهمة والمساعدة فيه للحفاظ على سلمية الحراك الشعبي ومطالبه الحقة المشروعة".وأشار الى أن "اصحاب الاطماع الرخيصة الذين يعلقون امالهم على الفتن والدماء، فستبوء صفقتهم بالخزي والخسران".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا، الأربعاء (05 شباط 2020)، إلى كشف المخربين وأدعياء الوطنية، فيما وجه أصحاب ’’القبعات الزرقاء’’ بمعاونة القوات الأمنية على ذلك.

وقال الصدر في تغريدة على منصة "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "لزاماً ومن أجل العراق، لا نفرق بين طوائف العراق ومكوناته، إسلامي وعلماني وشيوعي ومسلم ومسيحي وصابئي وشبكي وأيزيدي وكردي وفيلي وتركماني".

وأضاف: "فلا تفرقوا بين أحد منهم، لا بفعل ولا بكلمة عل الإطلاق، فكلنا من العراق وإلى العراق، فسلام على طوائف العراق وسلام على ثوار العراق".

وتابع الصدر في تغريدته: "لا تمييز بين ثوار تشرين السلميين وبين ثوار الإصلاح، إلا من له أجندات خارجية، أو مندس يريد الفتنة، أو يحمل السلاح ضد العراقيين، أو من يريد تعطيل التقدم العلمي، من خلال غلق الصروح الدراسية، أو من يريد تعطيل الحياة اليومية، فكل هؤلاء ليس منا نحن العراقيين الوطنيين".

وأكمل: "فهلموا معاً لنكشف المخربين وأدعياء الوطنية، وذلك من خلال مساعدة قواتنا الامنية البطلة، وما على الأعزة الغيورين، من أصحاب القبعات الزرقاء، إلا تمهيد الطريق لذلك، بكل ود وسلام ومحبة، فقلوبهم مفتوحة للجميع، كما عهدتهم وخبرتهم من ذي قبل".

بغداد اليوم- اربيل

وصل رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (06 شباط 2020)، إلى إقليم كردستان للقاء مسؤولي حكومة الإقليم في مدينة أربيل.

وذكرت وسائل إعلام كردية، أن "رئيس الجمهورية وصل إلى أربيل لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين في إقليم كردستان&

بغداد اليوم-بغداد

دعا سفير الاتحاد الأوروبي، مارتن هوث، الخميس (06 شباط، 2020) لتحديد "الجناة" في أحداث النجف، فيما رأى أن هذه الأفعال تخرب أي تقدم سياسي.

وقال هوث، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "الترهيب والعنف ضد المتظاهرين على

بغداد اليوم- بغداد

وصف النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، الخميس (06 شباط 2020)، أحداث النجف التي وقعت يوم أمس بـ"المؤسفة"، داعياً الحكومة لتوفير الحماية للمتظاهرين.

وقال الحداد فيبيان تلقته (بغداد اليوم)، "نحذر من خطورة

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