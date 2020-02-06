سفير الاتحاد الأوروبي يدعو لتحديد الجناة بأحداث النجف ويؤكد: هذه الأفعال تخرب أي تقدم سياسي

2020/02/06 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا سفير الاتحاد الأوروبي، مارتن هوث، الخميس (06 شباط، 2020) لتحديد "الجناة" في أحداث الن...





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