النفط يرتفع لليوم الثاني بفعل ارتياح إزاء فيروس كورونا

2020/02/06 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الثاني اليوم الخميس، في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين مما قد يؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 56.06 دولار للبرميل بحلول […]

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