محمد توفيق علاوي يطالب “الحكومة الحالية” بحماية المتظاهرين

2020/02/06 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، الحكومة الحالية بحماية المتظاهرين.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر، ان ما يجري من أحداث مؤلمة يدفعني للطلب من الأخوة في الحكومة الحالية للقيام بمهامهم المتمثل بحماية المتظاهرين، وذلك لحين تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين وتستمد قوتها من الشعب وتنفذ مطالبه المشروعة والحقة.

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