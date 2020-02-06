2020/02/06 | 12:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت الأبيض: ترامب حصل على تبرئة كاملة المستقلة / قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، مساء أمس الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصل على تبرئة كاملة في قضية العزل، وذلك بعدما برأه مجلس الشيوخ من التّهمتين الموجّهتين إليه في هذه القضية.واضافت غريشام “الرئيس مسرور بطيّ هذا الفصل الأخير من السلوك المشين للديموقراطيين”، […]

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