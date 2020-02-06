إستشهاد لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه خليل إبراهيم اليوم الخميس متأثراً بجراحهِ خلال الأحداث المؤسفة التي جرت في ساحة إعتصام محافظة النجف الأشرف

2020/02/06 | 12:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه خليل إبراهيم اليوم الخميس متأثراً بجراحهِ خلال الأحداث المؤسفة التي جرت في ساحة إعتصام محافظة النجف الأشرف

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