تركيا تعلن عدد قتلى الطائرة المدنية المحطمة

2020/02/06 | 13:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول -الزمان ارتفع عدد ضحايا الطائرة التركية المحطمة في في مطار “صبيحة جوكشن” إلى 3 وفيات و179 مصابا.واعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا في مؤتمر صحفي، أن 3 أتراك قُتلوا و جُرح 179.ومساء أمس الأربعاء خرجت طائرة ركاب تابعة لخطوط بيغاسوس قادمة من مدينة إزمير إلى إسطنبول عن مدرجها في مطار “صبيحة […]

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