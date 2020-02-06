مسلحون يغتالون القيادي في ’’سرايا السلام’’ الشيخ حازم الحلفي في البصرة

2020/02/06 | 13:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس ، باغتيال القيادي في سرايا السلام، الشيخ حازم الحلفي، في محافظة البصرة

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