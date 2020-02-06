2020/02/06 | 13:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية مأساوية لطبيب عمل 10 أيام على مكافحة كورونا المستقلة / توفي طبيب صيني جراء سكتة قلبية بعد عمله المتواصل لمدة 10 أيام في مكافحة فيروس كورونا الجديد.وعمل الطبيب، سونغ بينغ جي، البالغ من العمر 27 عاما، كقائد فريق في عيادة محلية بمقاطعة هونان، على الحدود مع هوبي، في الوسط الشرقي للصين، وفقا للسلطة […]

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