المالية النيابية: العجز المتوقع بقانون موازنة 2020 غير حقيقي

2020/02/06 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة المالية النيابية، أن العجز المتوقع بقانون الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرين غير حقيقي، وأن نسبة العجز ستتغير بعد وصول الموازنة لمجلس النواب خلال الشهر القادم.

وقالت عضوة اللجنة سهام شنون في تصريح، إن القول بأن نسبة عجز الموازنة تصل الى ثمانية وأربعين تريليون دينار أمر غير حقيقي ولا وجود له على ارض الواقع، وهو مجرد عجز تخطيطي، مشيرة الى ان العجز تم رصده في الموازنة التشغيلية فقط.

وأضافت شنون أن قانون الإدارة المالية الذي صوت عليه مجلس النواب أتاح تدوير الأموال الاستثمارية لعدم توقف المشاريع، فضلا عن إلزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية لجميع الوزارات قبل نهاية آذار من كل عام، وهذا يساعد في معرفة حجم العجز الحقيقي.

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